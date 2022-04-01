Туктамышева о своем будущем: сейчас невозможно строить планы на дальнейшую жизнь

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о своем будущем. Слова фигуристки передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Что думаю о следующем сезоне? Катаемся. Это все вопросы?» — сказала Туктамышева.

Затем журналистка уточнила, какие у фигуристки планы на дальнейшую жизнь.

«Вы думаете, можно строить планы? Я просто плыву по течению сейчас. Планы невозможно строить», — ответила Туктамышева.

В прошлом году Туктамышева стала серебряным призером чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. Однако она не сумела отобраться на Олимпиаду, попав лишь в состав олимпийской сборной в качестве запасной.

Туктамышева тренируется под руководством Алексея Мишина. В активе российской фигуристки золото чемпионата мира и Европы 2015 года.

Напомним, что для российских фигуристов международный сезон завершен.

Ранее Марк Кондратюк заявил, что иностранные фигуристы проигнорировали его уникальный каскад. Он исполнил данный элемент в личном прыжковом турнире «Влюбленные в фигурное катание». Благодаря чему Кондратюк одержал победу и получил чек на 500 тыс. руб.