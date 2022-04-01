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Медведева изобразила гейшу и исполнила один прыжок на шоу в Москве

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Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане - 2018, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выступила в образе гейши на ледовом фестивале «Влюбленные в фигурное катание».

Спортсменка каталась под композиции из саундтрека к фильму «Мемуары гейши», которые использовала для своей произвольной программы в сезоне-2018/19.

Однако тогда она исполняла семь прыжковых элементов, а в шоу-программе ограничилась одним тройным сальховом. Прыжок получился чистым.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

В прошлом году Медведева в паре с блогером Даней Милохиным стала участницей шоу «Ледниковый период» на первом канале.

В апреле Медведева появилась на обложке мужского журнала Maxim.

Ранее Анастасия Волочкова оценила фотосессию Медведевой для мужского журнала Maxim.

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