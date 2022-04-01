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В Минспорта РФ прокомментировали итоги конгресса ФИФА в Дохе

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал итоги конгресса Международной федерации футбола (ФИФА) в Дохе.

«То, что РФС не стали исключать – так это и не рассматривалось даже. А включения русского языка в список официальных языков ФИФА – знак уважения к тем событиям, которые Россия проводила на самом высоком уровне, к активной позиции РФС. Думаю, разум восторжествует, негативные эмоции уйдут на второй план. ФИФА, как одна из мощнейших федераций, приняла сбалансированное решение. Это хороший импульс для других стран и их руководителей», — передает слова Матыцина «Чемпионат».

ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях подконтрольными этим организациям. Российский футбольный союз (РФC) подал апелляции на эти решения в Cпортивный арбитражный cуд (CAS), которые будут раccмотрены в апреле – мае.

На конгрессе ФИФА в Дохе не рассматривался вопрос об исключении или приостановке членства РФС, а также русский язык был утвержден в качестве официального.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Катаре Андрей Кузьменко призвал исключить РФС из ФИФА.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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