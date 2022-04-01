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Баринов рассказал, что летом может уехать из «Локомотива» в Европу

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РИА Новости

Игрок сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о своих возможностях перейти в европейский клуб.

«Зимой мог уехать. Процентов на 70 это было реально. Насколько я знаю, клуб хотел арендовать меня на полгода. Я выступал за полноценный трансфер. Недавно звонили с той стороны моему представителю Паше Банатину, говорили, что все в силе на лето, что заберут не в аренду, а полноценным трансфером. Но пока это все разговоры», — передает слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Баринов стал игроком «железнодорожников» в 2012 году, когда перешел в столичную школу из раменского «Сатурна». За это время полузащитник провел более ста матчей за клуб и стал капитаном команды. 2 апреля «Локомотив» проведет свой матч против «Спартака» в чемпионате России.

В этом сезоне россиянин появлялся в 18 матчах своей команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) и отметился двумя голевыми передачами.
В составе «Локомотива» Баринов стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка страны.

С 2019 года он выступает за сборную России и также был ее капитаном.

Ранее Дмитрий Баринов рассказал о своем воздержании от употребления алкогольных напитков.

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Футбол. Чемпионат России
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