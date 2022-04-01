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Чемпион ОИ о поступке Фуркада: мое уважение к нему выросло в разы

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Global Look Press

Олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на поступок французского биатлониста Симона Фуркада на чемпионате мира среди юниоров.

«А Симон Фуркад показал, что он здраво мыслит. Он не отстаивает позицию России, ни в коем случае. Он отстаивал здравый смысл, имея в виду: а причем здесь вообще спортсмены? Спортсмены не принимали никаких политических решений. Фуркад проявил себя как человек здравомыслящий и разумный. Я всегда уважал его. В данном случае мое уважение к нему выросло в разы», — приводит слова Васильева «Матч ТВ».

Напомним, что Фуркад-старший разорвал бумажный флаг сборной Франции, чтобы из него сделать новый – флаг России, и решил приклеить собранный официальный символ на вакc-кабину команды отечественных юниоров.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов.

Ранее Виктор Майгуров рассказал, что организация хотела пригласить Уле Эйнера Бьорндалена для работы в национальной команде.

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