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В СБР рассказали, что зимой Бьорндален мог стать тренером сборной России по биатлону

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Jan Huebner/Voigt/Global Look Press

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что организация хотела пригласить бывшего норвежского биатлониста Уле Эйнера Бьорндалена для работы в национальной команде.

«На Олимпиаде я общался с Уле-Эйнаром Бьорндаленом, он был готов обсуждать вопрос работы со сборной России, но сейчас этот вопрос уже отпадает. Ему интересно продолжать тренерскую деятельность. Не знаю, продолжит ли он работать со сборной Китая, но мы с ним обсуждали работу в нашей сборной, когда вместе катались на лыжах. В каком качестве? Тренировать одну из наших команд», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Также он отметил, что эта история должна была больше быть не про финансы, а про имидж.

Сейчас женскую сборную России тренирует Михаил Шашилов, а мужскую – Юрий Каминский.

Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

После СБР принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.

Ранее Макcим Макcимов поделилcя мнением об отcтранении роccийcких cпортcменов от международных cтартов.

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