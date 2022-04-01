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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Симон Фуркад: отстранение российских спортсменов — это большая-большая ошибка

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Global Look Press

Чемпион мира по биатлону, а ныне тренер юниорской сборной Франции Симон Фуркад раскритиковал решение Международного союза биатлонистов (IBU) отстранить российских биатлонистов от международных стартов.

Напомним, 29 марта исполнительный комитет IBU принял решение приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации в Украине.

«Отстранение спортсменов — это уже очень жесткая мера. Поэтому не могу объяснить, почему именно сейчас необходимо исключать СБР. Я не состою в этой федерации, так что не могу на это повлиять. Но для меня это неправильное решение.

Исключение будет длиться настолько долго, насколько долго продолжится спецоперация России в Украине. Исключение спортсменов — это большая-большая ошибка. Считаю, что подобное решение не может кому-то помочь или что-то изменить.

В международных спортивных федерациях думают, что таким образом оказывают давление на российское правительство. Однако мне не кажется, что российскому правительству сейчас это так важно», — приводит слова француза «Матч ТВ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее сообщалось, что IBU оштрафовал семь национальных сборных из-за хранения запрещенного фтора.

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