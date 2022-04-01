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Россиянин попал в десятку лучших бойцов MMA в мире

Россиянин Петр Ян попал в десятку лучших бойцов в мире по версии MMA Fighting

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Per Haljestam/USA TODAY Sports/Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян попал в десятку лучших по версии MMA Fighting.

Портал ежемесячно обновляет рейтинг лучших бойцов MMA в мире без учета весовых категорий. Возглавляет список Камару Усман, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На второй строчке расположился Исраэл Адесанья, замыкает тройку лучших Фрэнсис Нганну.

Ян сместил Роберта Уиттакера с десятой позиции рейтинга. 10 апреля 29-летний россиянин проведет титульный поединок против Алджамэйна Стерлинга на турнире UFC 273.

Соперники уже встречались в марте 2021 года и тогда Ян проиграл чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула.

Свой последний бой Ян провел 30 октября против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 и одержал победу единогласным решением судей.

Ранее Алджэмейн Стерлинг заявил что не считает чемпионский бой с Петром Яном принципиальным

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