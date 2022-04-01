Мостовой: уход Айртона — проблема для «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход защитника «Спартака» Лукаса Айртона во «Фламенго». Его слова передает «Чемпионат».

«В футбольном плане уход Айртона — проблема для «Спартака». Таких левых защитников в РПЛ не так много. Сейчас все будет упираться в ситуацию, но команда идет на 10-м месте. Клуб ни за что не борется. Какая уже разница», — сказал Мостовой.

«Спартак» отдал бразильца в аренду до конца декабря 2022 года с обязательным правом выкупа при наступлении определенных условий.

В нынешнем сезоне Айртон провел 21 встречу в Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один мяч. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского защитника оценивается в €4,5 млн.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала переход Айртона во «Фламенго».