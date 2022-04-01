В «Рубине» рассказали, почему решили расторгнуть контракт с Кварацхелией

В пресс-службе «Рубина» заявили, что клуб расторг контракт с хавбеком Хвичей Кварацхелией. Слова представителя пресс-службы передает «Чемпионат».

«Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей, во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией», — рассказали в пресс-службе.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» был рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ) приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб. Заключить соглашение с новой командой футболист обязан до 7 апреля.