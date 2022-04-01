Защитник «Спартака» Айртон перешел во «Фламенго»

Бразильский защитник Лукас Айртон перешел из «Спартака» во «Фламенго». Об этом сообщается на официальном сайте московского клуба.

«Спартак» отдал бразильца в аренду до конца декабря 2022 года с обязательным правом выкупа при наступлении определенных условий.

В нынешнем сезоне Айртон провел 21 встречу в Российской премьер-лиге и забил один мяч. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского защитника оценивается в €4,5 млн.

После 22 туров «Спартак» располагается на девятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 27 очков.

Ранее экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал уход защитника Лукаса Айртона из клуба.