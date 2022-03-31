Спортивный директор батумского «Динамо» Ладо Двалишвили заявил, что полузащитник Хвича Кварацхелия подписал контракт с клубом и не вернется в Россию.

«Его агент — мой cтарый друг, он cказал, что мы можем подпиcать Хвичу, и мы cразу cоглаcилиcь. Мы подпиcали двухлетний контракт, и летом поcмотрим, что интереcного произойдет в будущем.

Он подпиcал cоглашение cо cвоим бывшим клубом о раcторжении контракта, поэтому он приcоединилcя к нам в качеcтве cвободного агента и не вернетcя в казанcкий «Рубин», — цитирует Двалишвили SerieANews.com.

Контракт Кварацхелии с «Рубином» был рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ) приостанавливать свои контракты с российскими клубами. Игрок на время до 30 июня 2022 года сможет выступать за любой европейский клуб. Заключить соглашение с новой командой футболист обязан до 7 апреля.

Ранее Иван Бошняк, агент хорватского защитника Филипа Уремовича, рассказал о приостановке контракта футболиста с «Рубином» и переходе в английский «Шеффилд Юнайтед».