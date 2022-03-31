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Теннисист Медведев проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Майами

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Wilfredo Lee/AP

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл поляку Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Майами.

Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты и завершилась поражением второй ракетки мира в двух сетах со счетом 6:7 (7:9), 3:6.

Таким образом, россиянин не сможет возглавить рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Медведеву необходимо было дойти до полуфинала, чтобы вернуться на вершину рейтинга и обойти серба Новака Джоковича.

В 1/2 финала Хуркач померится силами с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Миомир Кецманович (Сербия).

Медведев стал первой ракеткой мира 28 февраля. О том, что он сместится на вторую строчку, стало известно 14 марта, когда Даниил проиграл французу Гаэлю Монфису в третьем круге турнира в американском Индиан-Уэллсе. Медведев является третьим в истории россиянином, который был во главе рейтинга ATP после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Ранее сообщалось, что российские и белорусские теннисисты смогут выступить на теннисном турнире Уимблдон только в случае, если они подпишут декларации об отсутствии связей с президентом РФ Владимиром Путиным.

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