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Фигуристка Медведева рассказала, какие мужчины ей нравятся

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jmedvedevaj/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какие мужчины ей нравятся.

«Очень люблю творческих людей. Люблю людей, которые вкладывают смысл в свои поступки, живут для чего-то. Люблю людей, которые могут выразить эмоцию или любовь через прикосновения. Люблю красивые слова, ничего не могу с собой поделать — люблю ушами. Люблю ухоженных мужчин.

Встречаться с лысым и толстым? Это ужасная дискриминация, и очень плохо так говорить, но я по-честному говорю, что нет», — рассказала фигуристка в интервью мужскому журналу MAXIM.

Номер с 22-летней спортсменкой на обложке поступит в продажу 1 апреля.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе фигуристки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

Ранее Евгения Медведева рассказала, как решилась на откровенную фотосессию.

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