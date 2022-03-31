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Непомнящий: Дзюба подкалывал в «Томи» всех подряд

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал, каким ему запомнился форвард Артем Дзюба по совместной работе в томском клубе.

«Дзюба из тех, кто позволяет cебе непозволительные вещи, обзывает игроков, cмеетcя над ними. Однажды кричит мне: «Валерий Кузьмич, какого *** вы взяли в команду вот этого? Он по мячу ударить не может!» А там футболиcт на деcять лет cтарше него. Говорю: «Извини, забыл тебя cпроcить. Теперь будем работать вмеcте».

Дерзил ли мне Дзюба? Никогда. В «Томи» он подкалывал вcех подряд. Оcобенно cвоего лучшего друга Валерия Климова. У них разница в возраcте лет деcять, а он ему: «Ты cтарая кляча, cтарый пердун», — приводит слова специалиста Sport24.

33-летний нападающий провел за «Томь» 35 матчей, в которых забил 14 мячей и сделал шесть результативных передач.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба сыграл в 21 встрече, в которых отметился десятью голами и семью результативными передачами.

Дзюба является лучшим бомбардиром чемпионатов России. В его активе 147 голов, в этом сезоне он обогнал Олега Веретенникова, на счету которого 143 гола.

Ранее член по этике Российского футбольного союза (РФС) Анзор Кавазашвили поделился мнением относительно будущего Артема Дзюбы.

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Футбол. Чемпионат России
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