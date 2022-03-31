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Хавбек сборной России рассказал о реакции в команде на отмену стыкового матча с Польшей

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РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин рассказал об эмоциях после отмены стыкового матча квалификации чемпионата мира — 2022 против Польши.

Напомним, 24 марта подопечные Валерия Карпина должны были провести в Москве полуфинальную стыковую игру со сборной Польши, однако Международная федерация футбола (ФИФА) и Cоюз европейcких футбольных аccоциаций (УЕФА) исключили российские команды из международных турниров.

«Обсуждали ли между собой отменившийся матч с Польшей? Не сказал бы, что прям обсуждали. Все понимают ситуацию. Расстроены, что не удастся сыграть. Все понимали, что игры не будет, еще когда ехали на сбор. Да, сложно. Да, обидно. Но ничего не поделаешь. Надо идти дальше.

Смотрел полуфиналы плей-офф. В целом в очередной раз убедился, что нам в этом плей-офф все было по силам. Жаль, что в нашей ситуации не все решилось на поле», — приводит слова футболиста Sport24.

Сборная Польши обыграла Швецию (2:0) и тем самым заработала путевку в финальную стадию чемпионата мира — 2022. Мировое первенство состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее стали известны все участники финальной стадии ЧМ-2022.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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