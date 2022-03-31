Экс-тренер «Спартака» Гладилин: в ФИФА к нам относятся очень хорошо

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» прокомментировал результаты заседания 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее сообщалось, что ФИФА не исключила и не приостановила членство Российского футбольного союза (РФС).

«Этого вопроса и не было на рассмотрении. Я не знаю, кто этот слух пустил. Даже была информация, что ФИФА хочет сделать русский язык международным. В ФИФА к нам относятся очень хорошо», — сказал специалист.

Отметим, что в повестке дня конгресса ФИФА были включены 12 пунктов, большая часть из которых носит формальный характер. Самым интересным являлся пункт «Приостановление или исключение члена организации», который как раз и мог коснуться РФС.

Также в Дохе было принято решение сделать русский язык одним из шести официальных языков ФИФА.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.