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Шведского баскетболиста не включили в состав национальной сборной из-за перехода в ЦСКА

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Global Look Press

Федерация баскетбола Швеции приняла решение не включать форварда Юнаса Йеребко в состав национальной сборной на ближайшие игры в связи с тем, что спортсмен подписал контракт с российским клубом ЦСКА. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

«Для нас было важно провести прямой диалог с Юнасом Йеребко, прежде чем заявить о нашей позиции. Генеральный секретарь Шведской баскетбольной ассоциации, поговорил с Йеребко о решении играть в России и отметил, что это напрямую противоречит ценностям шведского баскетбола и нашей четкой позиции по вопросу России и Украины. После этого диалога мы, к сожалению, были вынуждены запретить Юнасу Йеребко представлять сборную Швеции по баскетболу», — сказано в заявлении федерации.

Шведский баскетболист был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2009 году под 39-м номером. С 2019 по 2021 Йеребко выступал за «Химки». а в этом сезоне перешел в армейский клуб.

Ранее Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о возможном введении потолка зарплат в футболе и баскетболе.

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Баскетбол. НБА
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