Теннисиста Медведева допустят до Уимблдона только при письменном отказе от поддержки Путина

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на теннисном турнире Уимблдон только в случае, если они подпишут декларации об отсутствии связей с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает британское издание The Sun.

«Если россияне и белорусы хотят участвовать в турнире на территории Великобритании, им придется быть полностью независимыми и нейтральными. Мы хотим иметь письменное подтверждение того, что они не получают никакой финансовой поддержки от России или Белоруссии. Также нам нужны твердые гарантии того, что они не будут выступать с заявлениями в поддержку Владимира Путина, России или Белоруссии», — заявил министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон.

Данная мера распространяется на всех теннисистов, представляющий Россию и Белоруссию на международных соревнованиях, в том числе на Даниил Медведев, который сегодня, 31 марта проведет встречу с польским теннисистом Хубертом Хуркачем.

В случае победы Медведев возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Ранее американский теннисист Дженсон Бруксби обратился к Медведеву после поражения в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами.