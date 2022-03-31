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Тарасова высказалась о словах Щербаковой относительно будущего ее карьеры

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением о словах российской фигуристки, олимпийской чемпионки Пекина-2022 Анны Щербаковой. Ранее спортсменка заявила, что желает продолжить свою профессиональную карьеру.

«Я не владею той информацией, которой владеют ее тренеры. Любое решение будет правильным, каким бы оно не было. Аня большая спортсменка. Большая чемпионка. Верю, что у нее впереди много больших спортивных побед», — приводит слова Тарасовой «СЭ».

27 марта Анна Щербакова стала лучшей фигуристкой мира в обновленном рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU). На втором месте расположилась еще одна россиянка Александра Трусова. Обе спортсменки принесли России медали в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.

В тот же день команда Анны Щербаковой и Алины Загитовой одержала победу на Кубке Первого канала. Сама Щербакова выиграла произвольный танец, опередив другую олимпийскую чемпионку Пекина Камилу Валиеву.

После этого Щербакова заявила, что сумбур повлияет на ее желание завершить карьеру.

На Олимпийских играх в Пекине Щербакова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. В 2021 году она стала чемпионкой мира, но в этом сезоне не смогла защитить титул из-за отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее юрист и адвокат Андрей Тимчук прокомментировал ситуацию о судьбе золота российских фигуристов, завоеванного в командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.

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