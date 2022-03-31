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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Инфантино выдвинет свою кандидатуру на выборах президента ФИФА

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Hamad I Mohammed/Reuters

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на 72-м конгрессе организации объявил, что выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах президента ФИФА на 73-м конгрессе в 2023 году.

Напомним, что на сегодняшнем мероприятии ФИФА не рассматривала вопрос об исключении или приостановке членства Российского футбольного союза (РФС). На заседании присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.

Ранее сообщалось, в повестке дня конгресса ФИФА включены 12 пунктов, большая часть из которых носит формальный характер. Самым интересным являлся пункт «Приостановление или исключение члена организации», который как раз и мог коснуться РФС.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков категорически отверг идею предоставления Украине прямого выхода на чемпионат мира в Катаре.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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