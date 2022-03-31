Стали известны все участники финальной стадии чемпионата мира — 2022 по футболу

Стали известны все возможные участники финальной стадии чемпионата мира — 2022 по футболу. 29 команд уже отобрались на ЧМ, еще шесть поборются за оставшиеся три путевки в Катар.

Таким образом, список отобравшихся на мировое первенство команд на данный момент выглядит следующим образом.

Европа: Германия, Англия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Португалия.

Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор.

Азия: Саудовская Аравия, Южная Корея, Иран, Катар, Япония.

Африка: Тунис, Сенегал, Гана, Марокко, Камерун.

Северная Америка: Канада, США, Мексика.

Оставшиеся три сборные определятся в результате стыковых матчей:

ОАЭ/Австралия — Перу;

Коста-Рика — Новая Зеландия;

Уэльс — Украина/Шотландия.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится 1 апреля в столице Катара, Дохе. Это первый случай, когда турнир пройдет на Ближнем Востоке и в Северном полушарии на стыке осени и зимы.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организации непросто далось решение об отстранении российских сборных и клубов от участия в соревнованиях под своей эгидой.