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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Тренер сборной Украины: я против того, чтобы нам «пожертвовали» выход на ЧМ-2022

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Kacper Pempel/Reuters

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков категорически отверг идею предоставления Украине прямого выхода на чемпионат мира в Катаре.

«Нам «пожертвуют» выход на чемпионат мира по футболу? Я категорически против. Мы должны играть, мы должны получить эту поездку. Я говорю только за себя. Есть также президент, исполком УАФ и другие люди. Но лично я против, мы должны отобраться сами», — сказал Петраков в эфире Футбол News, его слова приводит Футбол 24.

Ранее нападающий сборной Украины и английского «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко также не согласился с возможным автоматическим проходом национальной команды на чемпионат мира напрямую.

Напомним, что матч Украина — Шотландия официально перенесен с марта на июнь 2022 года.

Сборная России также должна была принять участие в стыковых матчах отбора к чемпионату мира, но по решению Международной федерации футбола (ФИФА) была отстранена от международных турниров под эгидой организации.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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