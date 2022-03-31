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Ведущий «Матч ТВ» обозвал сборную Польши и пожелал им провала на ЧМ в прямом эфире

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Телеканал «Матч ТВ»

Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов обозвал сборную Польши и пожелал им провала на чемпионате мира по футболу. Об этом ведущий заявил в прямом эфире телеканала, а видео его обращения можно посмотреть на You-Tube-канале «Матч ТВ».

«Хочу в конце не от лица канала, а от себя сказать, что сборной Польши я желаю крупнейшего провала на ЧМ-2022, и в том числе Роберту Левандовски. Ребята, вы мерзкие твари», — заявил Анисимов.

Напомним, что сборная Польши обыграла команду Швеции в финальном стыковом матче отбора на чемпионат мира — 2022 со счетом 2:0.

Ранее стали известны еще два участника ЧМ по футболу в Катаре.

В финальную стадию турнира отобрались сборные США, потерпев поражение в последнем туре от Коста-Рики (0:2), и Мексики, которая одержала победу над Сальвадором (2:0).

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится 1 апреля в столице Катара, Дохе. Это первый случай, когда турнир пройдет на Ближнем Востоке и в Северном полушарии в промежуток осени и зимы.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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