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Стали известны еще два участника ЧМ по футболу в Катаре

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Julio Aguilar/Getty Images

Сегодня ночью завершился третий этап североамериканского отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года.

В финальную стадию турнира отобрались сборные США, потерпев поражение в последнем туре от Коста-Рики (0:2), и Мексики, которая одержала победу над Сальвадором (2:0).

У американцев и костариканцев в итоге оказалось одинаковое количество очков (25), однако сборная США заняла третье место в таблице, поскольку имела лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

Таким образом, список отобравшихся на ЧМ команд на данный момент выглядит следующим образом.

Европа: Германия, Англия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Дания, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Польша, Португалия.

Южная Америка: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Эквадор.

Азия: Саудовская Аравия, Южная Корея, Иран, Катар, Япония.

Африка: Тунис, Сенегал, Гана, Марокко, Камерун.

Северная Америка: Канада, США, Мексика.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира состоится 1 апреля в столице Катара, Дохе. Турнир впервые пройдет на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой, комментируя победу сборной Польши в финальном стыковом матче отбора на ЧМ-2022 против команды Швеции (2:0), заявил, что сборная России имела бы хорошие шансы выйти на мундиаль, если бы была допущена до международных соревнований.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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