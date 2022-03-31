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Три очка Панарина помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Детройтом»

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Charles LeClaire/USA TODAY SPORTS

На стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местные «Ред Уингс» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась победой гостей со счетом 5:4 (ОТ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Райан Ривз, Филип Хитил, Артемий Панарин, Крис Крайдер и Эндрю Копп. Отметим, что Панарин также отметился двумя результативными передачами.

За «Детройт» забили Майкл Расмуссен, Якуб Врана, Тайлер Бертуцци и Адам Эрни.

После 68 матчей «Рейнджерс» располагаются на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 93 очка. «Детройт» занимает 11-ю позицию на Востоке, набрав 60 баллов.

По набранным очкам Артемий Панарин находится на первом месте в своей команде.

Ранее издание ESPN в статье о скором завершении регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) прокомментировало результативность капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

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Хоккей. НХЛ
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