Роналду еще не решил, где проведет следующий сезон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пока не решил, в каком клубе проведет следующий сезон. Об этом сообщает ESPN.

Соглашение португальца с английским клубом рассчитано до конца этого сезона с возможностью продления.

Роналду вернулся в МЮ летом 2021 года. До этого португалец выступал за «Ювентус» и «Реал». В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги португалец принял участие в 23 встречах, в которых забил девять мячей и сделал три результативные передачи. В Лиге чемпионов футболист забил шесть мячей в шести матчах.

На чемпионате Европы — 2020 Роналду провел четыре матча, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Криштиану Роналду заявил, что его сын мечтает сыграть с ним на профессиональном уровне.