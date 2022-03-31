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Министр спорта Британии рассказал о последствиях санкций против Абрамовича на фанатов «Челси»

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Global Look Press

Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон рассказал о последствиях введения санкций против российского владельца «Челси» Романа Абрамовича. Его слова передает BBC.

«Мы попытались внести разумные изменения в лицензию, чтобы болельщики могли взаимодействовать с клубом и продолжать поддерживать команду, насколько это возможно. Я продолжаю работать с фанатами, но с первого дня я ясно дал понять, что все будет не так, как раньше», — сказал Хаддлстон.

Ранее сообщалось, что «Челси» не сможет продавать билеты на домашние матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) в нынешнем сезоне.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 миллионов фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

2 марта Роман Абрамович объявил о том, что из-за санкций принял решение продать команду.

Позже руководство АПЛ отстранило его с должности главы футбольного клуба «Челси». Клубу также запрещено осуществлять трансферы и продлевать контракты с игроками.

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Футбол. Чемпионат Англии
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