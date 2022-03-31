Нападающий «Питтсбурга» Ракелль высказался об игре в одной тройке с Малкиным

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Рикард Ракелль в своем Twitter рассказал о выступлении в одном звене с российским форвардом Евгением Малкиным.

«Думаю, что в последних двух играх мы выглядели очень хорошо. Я начинаю понимать, где Малкин находится на льду и где мы можем объединить наши сильные стороны. Так что я взволнован. Это очень интересно — и я просто думаю, что дальше будет лучше», — сказал Ракелль.

Ранее Малкин стал рекордсменом по количеству голевых передач в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди россиян, благодаря результативному пасу в матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3).

Таким образом, на счету 35-летнего нападающего стало 697 результативных передач, благодаря чему он обошел Сергея Федорова (696) и стал единоличным лидером по этому показателю. При этом Федоров провел в НХЛ 1248 игр, у Малкина – 970 матчей.

В активе Малкина 33 (16+17) очка в 31 матче нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «-3» и 18 минутах штрафного времени.

«Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции. В следующем туре «Пингвинз» в гостях сыграют с «Миннесотой Уайлд». Матч состоится в ночь на 1 апреля.