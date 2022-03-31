The Hockey News: Овечкину досталось много любви, но то, что делает Кросби, феноменально

Журналист The Hockey News Тони Феррари в Twitter высказался об игре российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина и центрального нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Овечкину досталось много любви в этом году, но то, что Сидни Кросби продолжает делать в текущем сезоне, также нечто феноменальное», — говорится в сообщении.

Сейчас на счету Овечкина 772 заброшенные шайбы. Недавно он обогнал чеха Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 894. На второй позиции — Горди Хоу (801). В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Овечкин забросил 46 шайб и сделал 36 результативных передач.

Кросби в этом сезоне принял участие в 56 матчах, в которых ему удалось забросить 25 шайб и сделать 45 результативных передач.

Ранее издание ESPN в статье о скором завершении регулярного сезона НХЛ прокомментировало результативность Овечкина.