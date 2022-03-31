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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Боец UFC Стерлинг не считает чемпионский бой с Петром Яном принципиальным

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vk.com/ufc_news

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг в видео на своем YouTube-канале рассказал, что не считает предстоящий поединок с обладателем временного пояса промоушен Петром Яном одним из самых принципиальных в карьере.

Бой пройдет в ночь на 10 апреля.

«Люди говорят о репутации и карьере, но я так не думаю. В конце концов, мое наследие и резюме говорят сами за себя, независимо от того, считают люди это главным или нет. Давайте вспомним другие мои победы, досрочные концовки и победы сабмишенами», — сказал Стерлинг.

Ян уже встречался со Стерлингом в марте 2021 года и проиграл ему чемпионский пояс из-за дисквалификации. В четвертом раунде он нанес американцу запрещенный удар, в результате чего ему присудили поражение и лишили титула.

Свой последний бой Ян провел 30 октября против Кори Сэндхагена в рамках UFC 267 и одержал победу единогласным решением судей.

Ранее Петр Ян обратился к Алджэмейну Стерлингу.

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