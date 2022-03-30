Медведева: каталась со сломанными руками и до сих пор это расхлебываю

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева рассказала о своих первых шагах в фигурном катании.

«Я поняла, что, возможно, я особенная, после того, как на официальных тренировках, когда маленькая еще была, зрители собирались и говорили: «Смотрите, что девочка делает!» Каталась со сломанными руками, ногами, травмы спины были сильные, я до сих пор это расхлебываю. В спорте травмы — это нормально, я каталась через боль, просто терпела много», — приводит слова Медведевой Maxim.

Также Медведева отметила, что изначально ее отдали в спорт не ради того, чтобы сделать из нее чемпионку мира.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы.

1 апреля в продаже появится журнал Maxim, где на обложке будет представлена Евгения Медведева. Спортсменка предстала в нескольких образах: на некоторых фотографиях Евгения позирует в купальнике, но на части снимков фигуристка появилась лишь частично одетой.

Откровенная фотосессия фигуристки вызвала широкое обсуждение общественности. Позже Медведева рассказала об идее сняться в откровенной фотосессии.