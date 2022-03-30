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ФИФА утвердила новые правила аренды футболистов

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Reuters

Сегодня Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял новые правила касательно аренды футболистов. Об этом сказано на официальном сайте организации.

Новый регламент гласит, что теперь минимальным сроком аренды игрока будет промежуток между двумя трансферными окнами. Максимальная продолжительность аренды будет составлять один год. К тому же нельзя повторно арендовать игрока, который уже находится в аренде.

Также ФИФА запретила клубам, которые обмениваются игроками между собой, делать это более трех раз: теперь любой клуб не может отдавать другому клубу более трех игроков в аренду и получать от него также более трех игроков.

Правила вступят в силу 1 июля 2022 года. Они не относятся к футболистам, которым не исполнилось 21 год, а также к собственным воспитанникам клуба.

Напомним, что ФИФА отстранила российскую сборную от участия в турнирах, подконтрольных организации. Таким образом российские футболисты не смогут выступить на ближайшем чемпионате мира в Катаре. Он стартует в ноябре этого года. Российский футбольный союз (РФС) уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В организации рассчитывают на положительное решение CAS.

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