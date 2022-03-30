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Железняков рассказал о состоянии Тутберидзе после Олимпиады

Тутберидзе сравнила свое эмоциональное состояние после ОИ с выходом из тюрьмы

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РИА Новости

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, рассказал о состоянии наставницы после возвращения с Олимпийских игр в Пекине.

«Праздник в итоге был совсем не праздником. Все вернулись измученные, а на Этери вообще лица не было. На мой вопрос: «Как ты?» она ответила: «Такое ощущение, что из тюрьмы вернулась». Высосали начисто все соки из наших девчонок, вампирюги», — передает слова Железнякова Metaratings.

Напомним, что во время Олимпийских игр разгорелся допинговый скандал вокруг подопечной Этери Тутберидзе — Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.

В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе. Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова (обе — ученицы Тутберидзе) заняли первое и второе место соответственно.

Ранее Татьяна Тарасова эмоционально высказалась по поводу отстранения российских фигуристов от международных соревнований.

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