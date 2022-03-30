Российский журналист в прямом эфире пожелал сборной Польши провалиться на ЧМ-2022

Российский журналист Антон Анисимов в эфире телеканала «Матч ТВ» отреагировал на выход сборной Польши в финальную часть чемпионата мира 2022 года.

«И в завершение программы хочу сказать лично от себя, не от лица канала. Сборной Польши, и Левандовски в том числе я желаю провала на чемпионате мира. Ребята, «удачи» вам, вы — мерзкие твари», — сказал Анисимов.

Напомним, что сборные России и Польши 24 марта должны были провести стыковой матч. Но после отстранения российских футболистов Международной федерацией футбола (ФИФА) поляки получили право автоматически пройти в следующий раунд.

29 марта сборная Польши во втором стыковом матче отбора к чемпионату мира оказалась сильнее Швеции и обеспечила себе выход в финальную стадию турнира.

Также европейский континент на чемпионате мира-2022 будут представлять Сербия, Испания, Швейцария, Франция, Бельгия, Дания, Нидерланды, Хорватия, Англия, Германия, Португалия и Польша.

Финальная часть чемпионата мира-2022 в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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