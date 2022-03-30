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Тарасова назвала Международный союз конькобежцев бандитами

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова эмоционально высказалась об отстранении российских фигуристов от международных турниров.

«В чем виноваты российские спортсмены? Совесть бы имели. Жизнь спортсмена очень коротка, а они ее вообще отбирают. Бандиты!» — передает слова Тарасовой «Чемпионат».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

В женском одиночном катании на чемпионате мира-2022 победу одержала японская фигуристка Каори Сакамото. У мужчин также первые призовые места достались японским спортсменам. Золото взял Шома Уно, вторым стал Юма Кагияма. В соревнованиях пар лучшими были признаны американские фигуристы Алекса Нирим и Брендон Фрэйзер. В танцах на льду золото завоевали действующие олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Ранее Илья Авербух предсказал смену гражданства российскими фигуристами.

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