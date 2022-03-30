Тарасова назвала Международный союз конькобежцев бандитами

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова эмоционально высказалась об отстранении российских фигуристов от международных турниров.

«В чем виноваты российские спортсмены? Совесть бы имели. Жизнь спортсмена очень коротка, а они ее вообще отбирают. Бандиты!» — передает слова Тарасовой «Чемпионат».

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира в Монпелье. Анна Щербакова и танцевальная пара Виктория Синицина / Никита Кацалапов сложили с себя полномочия действующих чемпионов.

В женском одиночном катании на чемпионате мира-2022 победу одержала японская фигуристка Каори Сакамото. У мужчин также первые призовые места достались японским спортсменам. Золото взял Шома Уно, вторым стал Юма Кагияма. В соревнованиях пар лучшими были признаны американские фигуристы Алекса Нирим и Брендон Фрэйзер. В танцах на льду золото завоевали действующие олимпийские чемпионы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

Ранее Илья Авербух предсказал смену гражданства российскими фигуристами.