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Стало известно расписание игр 1/4 Кубка России по футболу

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Сегодня Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте опубликовал расписание четвертьфинальных матчей Кубка России.

Первый матч ¼ состоится 19 апреля в 20.00. Калининградская «Балтика» дома примет московское «Динамо». Команда под предводительством экс-защитника сборной России Сергея Игнашевича впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал турнира. До этого лучшим достижением калининградцев было попадание в 1/8 финала в сезоне 2019/20.

20 апреля пройдут сразу три оставшихся матча. В 14.30 красноярский «Енисей», сотворивший пока главную сенсацию турнира (выбил на предыдущей стадии действующего чемпиона – московский «Локомотив») примет команду Леонида Слуцкого. Для казанского «Рубина» этот турнир будет иметь принципиальное значение. В чемпионате клуб из Татарстана не может рассчитывать на высокое место, и Кубок России – прекрасная возможность порадовать своих болельщиков.

В 17.00 владикавказская «Алания» примет петербургский «Зенит». Матч с участником Футбольной национальной лиги (ФНЛ) станет для Сергея Семака отличным шансом победить на пути к очередному трофею.

И наконец в 19.30 состоится матч с самой громкой вывеской всех российских турниров ЦСКА-«Спартак». В этом сезоне армейцы уже дважды обыгрывали красно-белых в чемпионате, но Кубок России — скоротечный турнир, где нет явного фаворита.

Ранее в РФС выразили надежду на положительное решение CAS в деле против ФИФА и УЕФА.

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Футбол. Чемпионат России
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