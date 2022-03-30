Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Названа причина смерти мужчины на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Бесплатная ставка 2000 р.

«Авангард» и «Металлург» установили новый рекорд по результативности в плей-офф КХЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Седьмой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Металлургом» и «Авангардом» стал самым результативным в истории турнира.

Команды проводят свой седьмой матч в серии плей-офф. Пока счет в серии равный 3:3.

Сегодня шайба Андрея Чибисова на третьей минуте матча стала рекордной в истории плей-офф КХЛ. На данный момент идет третий тайм, счет после второго тайма 3:0 в пользу «Металлурга». Помимо Чибисова заброшенными шайбами отметились Филипп Майе и Джош Карри.

Всего соперники забили друг другу в очном противостоянии серии уже 48 шайб. До этого рекорд по результативности в Кубке Гагарина принадлежал «Трактору» и «Барысу» в сезоне 2012/13.

Таким образом в финале Восточной конференции победитель пары «Металлург» — «Авангард» сыграет с «Трактором». Челябинский клуб впервые за четыре сезона вышел в финал Восточной конференции Кубка Гагарина.

В финале Западной конференции встретятся московский ЦСКА и петербургский СКА. Начало серии 2 апреля в Санкт-Петербурге.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является омский «Авангард». В прошлом сезоне в финале омичи одолели ЦСКА.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть