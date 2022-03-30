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Бронзовый призер Евро-2004 поддержал отстраненных российских спортсменов

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Mike Egerton/EMPICS via Getty Images

Бывший чешский вратарь раменского «Сатурна» Антонин Кински высказался касательно отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Мне непонятно, почему спортсменов делают виноватыми, почему им запрещается участвовать в соревнованиях. Это неправильно. И так получается, что мое мнение — в большом-большом меньшинстве. Люди, которые имеют огромное влияние на спорт, придерживаются другого мнения. Все это делается для того, чтобы навредить России, мне очень жаль русских спортсменов, соревнования без них — это не то», — цитирует Кински «РБ Спорт».

Напомним, что изначально Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Ранее российский вратарь немецкого «Байера» Андрей Лунев рассказал об отношении к нему одноклубников и жителей Германии.

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