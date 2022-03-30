IBU выступил с заявлением по делу о приостановке членства СБР

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) на официальном сайте организации выступил с заявлением касательно отстранения Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ).

«Обе федерации нарушили гуманитарные обязательства федераций-членов в соответствии с Конституцией IBU. Эти нарушения со стороны RBU и BiFB наносят ущерб репутации IBU и биатлонного спорта, а их активное членство подорвет усилия IBU и его членов по продвижению своих конституционных принципов и целей с доверием», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что это решение будет изменено при условии изменения обстоятельств.

Напомним, что 26 февраля IBU сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

После СБР принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.

Сейчас отечественные спортсмены сосредоточены на выступлении на чемпионате России.

Ранее биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о желании иностранцев снова соревноваться с российскими спортсменами.