Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Названа причина смерти мужчины на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43
«Бавария» в конце матча с «Фрайбургом» играла с 12... 10:43
Капризов признан второй звездой дня в НХЛ 10:21
Минобороны РФ показало кадры уничтожения вертолетами Ка-52 скрытых позиций ВСУ 10:21
Бесплатная ставка 2000 р.

Юрлова рассказала о желании иностранцев снова соревноваться с российскими спортсменами

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА Новости

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт рассказала о своем общении с иностранными спортсменами на тему отстранения россиян.

«Я не могу комментировать то, что происходит в политике. С иностранными спортсменками я продолжаю общаться, мне написали многие девчонки с Кубка мира, что им нас не хватает. Из последних переписок мы общались с Тириль Экхофф. Мы все хотим только одного», — передает слова Юрловой-Перхт РИА «Новости».

Юрлова-Перхт в этом году впервые выступила на соревнованиях после долгой паузы, связанной с рождением второго ребенка. В активе 37-летней спортсменки есть золото чемпионата мира и Европы.

Напомним, что 26 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. Кроме того, биатлонисты из России и Белоруссии смогут набирать очки только в индивидуальный зачет.

После Союз биатлонистов России (СБР) принял решение отказаться от выступлений российских спортсменов на оставшихся этапах Кубка мира.

Сейчас отечественные спортсмены сосредоточены на выступлении на чемпионате России.

Ранее Александр Тихонов дал оценку результатам женского спринта на чемпионате России по биатлону.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть