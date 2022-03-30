Сафонов заявил, что российских игроков никто не будет ждать в Европе

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о будущем российских футболистов, которые могут попробовать себя в европейских чемпионатах.

«Не думаю, что будет резкий крах и зарплаты моментально упадут. Ну, а главное — это нынешнее отношение к россиянам в Европе. Вряд ли в нынешних обстоятельствах европейские клубы будут звать к себе наших игроков. Сейчас даже пять игроков сложно назвать, которые готовы сходу заиграть в топ-чемпионате. Есть Захарян, Тюкавин, еще два-три человека», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Сейчас в топ-5 европейских чемпионатов выступает всего четверо россиян. Это Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Кокорин («Фиорентина») и Денис Черышев («Валенсия»).

Головин в этом сезоне появился на поле в 18-ти матчах чемпионата Франции. На его счету два забитых мяча и столько же голевых передач. Алексей Миранчук сыграл в 15-ти матчах своей команды в чемпионате Италии, два раза сумел отличиться и трижды ассистировал своим партнерам. Александр Кокорин имеет самую худшую статистику из всех россиян, выступающих в топ-чемпионатах. У него ни одного результативного действия за два сезона. Денис Черышев тоже восстанавливался от травмы, но принял участие в 11-ти матчах и отдал одну голевую передачу.

Ранее агент Кокорина ответил на вопрос о будущем футболиста.