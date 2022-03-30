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Тренер «Локомотива» считает голкипера команды одним из лучших в Европе

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер московского «Локомотива» Марвин Комппер высказался об уровне игры российского голкипера команды Даниила Худякова.

«Я с большим удивлением смотрю на этого 18-летнего парня и вижу, что он совсем не производит впечатление 18-летнего. Он очень талантлив. Я уверен, что среди игроков своего возраста Худяков — один из первых вратарей во всей Европе. Он очень хладнокровно действует в играх, не теряет голову, он очень зрелый игрок для своего возраста», — цитирует Комппера Spоrt24.

Также Комппер отметил, что Худякова ждет большое футбольное будущее.

Худяков дебютировал за основной состав «железнодорожников» 25 сентября 2021 года, заменив на поле удалившегося Гилерме. В первом же матче россиянин оставил свои ворота в неприкосновенности. В этом же сезоне он провел свой первый матч в еврокубках и Кубке России.
Во время восстановления от травмы Гилерме Худяков стал основным голкипером своей команды. В девяти матчах «Локомотива» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 18-летний вратарь пропустил 14 голов.

После 22 туров «Локомотив» располагается на шестом месте, имея перенесенную игру против «Краснодара» в запасе.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил о проблемах с психикой вратаря «Спартака» Александра Максименко.

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