Авербух предсказал смену гражданства российскими фигуристами

Чемпион мира в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о том, что российские фигуристы могут массово начать менять спортивное гражданство, если Международный союз конькобежцев (ISU) продлит отстранение сборной России от своих соревнований на длительный срок.

«Нам нужно быть в эпицентре мирового спорта, и я искренне верю, что в скором времени ситуация разрешится, и мы будем выступать вместе (с иностранными спортсменами. — прим. «Газета.Ru»). Обособленность никогда не способствует какому-либо прогрессу. Если вопрос не решится, (фигуристы. — прим. «Газета.Ru») начнут искать варианты выступлений за сборные других стран. Потому что все хотят соревноваться на мировой арене», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Напомним, что ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова примет участие в ледовом фестивале «Влюбленные в фигурное катание», которое состоится 1 апреля в Москве на арене «Мегаспорт».