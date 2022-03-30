Американский теннисист после поражения обратился к Медведеву

Американский теннисист Дженсон Бруксби обратился к россиянину Даниилу Медведеву после поражения в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Майами.

Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась победой российского теннисиста в двух сетах со счетом 7:5, 6:1.

«Непростой матч сегодня. Поздравляю Даниила Медведева и желаю ему успехов в оставшейся части недели.

Несколько дней потренируюсь и отправлюсь на турнир в Хьюстон», — написал Бруксби на своей странице в соцсетях.

В настоящее время 26-летний Медведев располагается на втором месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), уступая сербскому теннисисту Новаку Джоковичу.

Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях. До турниров АТР и Женской теннисной ассоциации (WTA) россияне допущены в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что Медведев может вновь вернуться на первую строку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).