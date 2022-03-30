ФИФА представила мяч чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала фото официального мяча чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Мяч получил название Al Rihla, что переводится с арабского как «путешествие». Он вдохновлен культурой, архитектурой и флагом Катара.

Напомним, что чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

7 марта ФИФА разрешила легионерам, выступающим в Российской премьер-лиге (РПЛ), приостанавливать действия контрактов до июня 2022 года. В это время игроки могут выступать за любой зарубежный клуб.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина дала оценку соотношению зарплат и популярности футбола в России.