Депутат Госдумы: популярность футбола преувеличена, это не спорт номер один в России

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина дала оценку соотношению зарплат и популярности футбола в России.

«Может быть, футбол перестанет финансироваться государством в таком объеме. Уменьшатся ли заработные платы игроков? Ну, даже если уменьшатся, разве люди от этого станут лучше жить? Не надо в чужой карман смотреть.

В России популярность футбола преувеличена. Это не спорт номер один в стране. На всех крупных стартах мы убеждаемся, что наши футболисты мало что из себя представляют», — приводит слова Родниной Sport24.

Ранее экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о стыковом матче отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года между Польшей и Швецией (2:0).

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.