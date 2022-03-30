Губерниев оценил победу Серохвостова на чемпионате России по биатлону

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал победу представителя национальной команды Даниила Серохвостова в спринтерской гонке чемпионата России по биатлону в Тюмени.

«Запредельный уровень! Хорошая конкуренция, но сегодня хотелось больше неожиданностей. Чтобы кто-то из молодых спортсменов выстрелил. А так, мы видим сборников», — цитирует Губерниев «СЭ».

Комментатор также отметил, что имеются объективные причины, почему остальные представители сборной России не смогли навязать борьбу молодому биатлонисту.

«Серохвостов, конечно, на голову всех сильнее. Но есть объективные причины: Латыпов отравился, болел. Ну, а так, в целом все предсказуемо», — заявил Губерниев.

Напомним, что Серохвостов одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате России, опередив ставшего вторым трехкратного олимпийского призера Эдуарда Латыпова на 42,9 секунды. Третьим пришел к финишу еще один «сборник» Карим Халили.

Представители олимпийской сборной Максим Цветков и Александр Логинов расположились на восьмой и 10-й строчке соответственно.

Напомним, что вчера, 29 марта исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине. Мнением об этом поделился спортивный журналист Василий Уткин.

Ранее о победе Серохвостова высказался его партнер по национальной сборной Эдуард Латыпов.