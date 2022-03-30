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Латыпов о победе Серохвостова: Даня молодец, он крутой

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Биатлонист сборной России трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов прокомментировал победу партнера по национальной команде Даниила Серохвостова в спринтерской гонке чемпионата России по биатлону в Тюмени.

«Даня молодец, я рад за него, он крутой. Сегодня он реализовал себя на максимум, в таких сложных погодных условиях у него получилась стрельба, да и ход был лучший. Это абсолютно заслуженная победа, я рад. Еще поздравлю его отдельно», — заявил Латыпов в прямом эфире «Матч ТВ».

Серохвостов опередил ставшего вторым Эдуарда Латыпова на 42,9 секунды. Третьим пришел к финишу еще один «сборник» Карим Халили.

Представители олимпийской сборной Максим Цветков и Александр Логинов расположились на восьмой и 10-й строчке соответственно.

Напомним, что вчера, 29 марта исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение приостановить деятельность Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона (БФБ) из-за ситуации на Украине.

Ранее главный тренер мужской сборной Юрий Каминский и президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщили, что ничего не знают о травме Александра Логинова, которую он получил во время тренировки в родном Саратове.

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