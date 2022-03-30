ФИФА не намерена исключать РФС из состава организации

Международная федерация футбола (ФИФА) на данный момент не будет приостанавливать или исключать членство Российского футбольного союза (РФС) из состава организации. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что в четверг, 31 марта, в Катаре состоится ежегодное заседание конгресса ФИФА. В его повестку был включен пункт: «Приостановление членства или исключение ассоциации».

Во-первых, это может касаться футбольных ассоциаций Зимбабве и Кении. Пока они временно лишены права работать как обычные члены ФИФА из-за вмешательства в их дела различных правительственных органов. Вопрос временного приостановления членства этих федераций был оперативно решен в феврале советом ФИФА, как это и предусматривает устав. Но проблемная тема не снята и будет обсуждаться на заседании конгресса.

Будет ли применена подобная санкция и к Российскому футбольному союзу (РФС)? Нельзя эту возможность исключать. При этом РФС планирует прислать в Доху свою делегацию.